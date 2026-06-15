Мэр Киева сообщил о пожаре в Киево-Печерской лавре

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на территории Киево-Печерской лавры произошло возгорание.
«Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры. Пожар на крыше Успенского собора», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
На кадрах, которые распространяет украинское агентство УНИАН, виден сильный пожар, охвативший крышу лавры, а также столбы дыма.
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.