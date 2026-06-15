NYT: Трамп отметил помощь Путина и Си Цзиньпина в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин помогли в достижении мирной сделки с Ираном. Об этом господин Трамп сказал The New York Times.
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху господин Трамп, напротив, подверг критике. «Он очень сложный парень и, честно говоря, он должен быть нам очень благодарен за это. Потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиля не существовало бы уже через два часа», — сказал американский президент.
14 июня армия Израиля нанесла удары по Бейруту. По информации агентства Fars, после этого представители Ирана отменили переговоры с США, однако американский президент смог убедить их вернуться к переговорам.
Дональд Трамп объявил о достижении сделки с Ираном ночью 15 июня. После официального подписания соглашения 19 июня в Швейцарии Тегеран и Вашингтон будут в течение 60 дней вести переговоры по оставшимся спорным вопросам, сообщил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. 12 июня иранское агентство Mehr опубликовало проект текста меморандума из 14 пунктов.