NYT: Трамп отметил помощь Путина и Си Цзиньпина в переговорах с Ираном

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху господин Трамп, напротив, подверг критике. «Он очень сложный парень и, честно говоря, он должен быть нам очень благодарен за это. Потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиля не существовало бы уже через два часа», — сказал американский президент.