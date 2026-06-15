В МИД рассказали, по каким причинам в странах ЕС могут задержать россиян

«При планировании поездки в страны-члены Евросоюза и другие иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении РФ россиянам в текущей геополитической ситуации следует также учитывать существующие серьезные риски задержания, в том числе с перспективой выдачи в третью страну… Предлоги могут быть любыми: посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрения в “нарушении санкционного режима”, — сказал Климов.