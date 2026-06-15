В МИД рассказали, по каким причинам в странах ЕС могут задержать россиян

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россиян при планировании поездок в страны ЕС, а также другие недружественные государства в текущей геополитической ситуации следует учитывать риски задержания под различными предлогами, в том числе за поддержку СВО или посещение Крыма, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
«При планировании поездки в страны-члены Евросоюза и другие иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении РФ россиянам в текущей геополитической ситуации следует также учитывать существующие серьезные риски задержания, в том числе с перспективой выдачи в третью страну… Предлоги могут быть любыми: посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрения в “нарушении санкционного режима”, — сказал Климов.
Он рекомендовал тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территории ЕС даже транзитом.
Климов указал, что россиянам, планирующим отдых в странах Евросоюза, следует учитывать существенное увеличение очередей в визовых центрах.
Он добавил, что из-за внедрения в аэропортах ЕС системы биометрической регистрации пассажирам с пересадками внутри Шенгенской зоны рекомендуется закладывать на прохождение контроля значительно больше времени.
Климов напомнил, что в обязательном порядке следует заключать договор добровольного медицинского страхования за рубежом.
«Важно понимать, что при отсутствии такого договора все расходы по оказанию медицинской помощи в стране временного пребывания и при необходимости репатриации на Родину будет нести только сам турист», — подчеркнул директор консульского департамента МИД РФ.