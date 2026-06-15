Названо заблуждение Запада, которое может спровоцировать жёсткий ответ России

«Это крайне опасный способ обращения с Россией. Ведь вы фактически угрожаете выживанию страны, имеющей огромное количество ядерного оружия. А когда великие державы оказываются в отчаянном положении, они могут пойти на невероятно рискованные шаги», — сказал профессор в эфире YouTube-канала.