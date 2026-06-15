«Южная» группировка держит в изоляции гарнизон ВСУ в Константиновке

«Бьем логистику противника, все подъезды от Дружковки и Алексеево-Дружковки, изолируем этот участок нашего наступления. В крайне несколько месяцев транспорт в Константиновку уже не доезжает, уже сгорает все по пути, пехота практически не доходит», — сообщил Алтай.