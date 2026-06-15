ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Константиновке находится в изоляции уже несколько месяцев, все сжигается по пути, рассказал РИА Новости оператор батальона специального назначения «Южной» российской группировки войск с позывным Алтай.
«Бьем логистику противника, все подъезды от Дружковки и Алексеево-Дружковки, изолируем этот участок нашего наступления. В крайне несколько месяцев транспорт в Константиновку уже не доезжает, уже сгорает все по пути, пехота практически не доходит», — сообщил Алтай.
По словам военнослужащего, иногда противнику удается проехать на роботизированных платформах, но большая их часть уничтожатся не достигнув цели.
«Они (ВСУ — ред.) все равно пытаются снабжать свою группировку в Константиновке. Каждый день транспорт противника горит, каждый день пехота, которая пытается пробиваться в Константиновку, все равно погибает», — добавил собеседник агентства.
Боец также отметил, что на данный момент гексакоптеры типа «Баба-Яга» стали основным средством доставки каких-либо грузов, однако большинство из них не возвращаются из полета.