Трамп высоко оценил роль Владимира Путина и Си Цзиньпина в сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп высоко оценил роль президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом Трамп заявил в интервью газете New York Times.
Трамп положительно отозвался о вкладе Москвы и Пекина в достижение сделки.
При этом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США, напротив, подверг критике. По мнению Трампа, действия израильской стороны едва не сорвали заключение соглашения.
Ранее Трамп назвал Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону за усилия по Ирану.