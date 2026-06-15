Трамп назвал премьера Израиля Нетаньяху очень сложным парнем

Напомним, 12 июня портал Axios написал, что готовящееся соглашение между Вашингтоном и Тегераном стало «горькой пилюлей» для Биньямина Нетаньяху. В публикации отмечалось, что в приватных беседах он и другие представители израильского правительства выражают серьезные сомнения относительно сделки США с Ираном. Кроме того, в статье говорилось, что подписание соответствующего соглашения станет ощутимым стратегическим и политическим ударом для премьер-министра Израиля.