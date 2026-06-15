Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин тепло поздравил Трампа с юбилеем: он отметил незаурядные способности президента США

Путин назвал Трампа ярким и незаурядным политиком.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп 14 июня отметил 80-й день рождения. Российский лидер Владимир Путин поздравил коллегу с юбилеем. Он назвал главу Белого дома ярким и незаурядным политиком. Поздравительную телеграмму публикует пресс-служба Кремля.

Владимир Путин пожелал Дональду Трампу доброго здоровья, счастья и благополучия. Он также передал теплые слова первой леди США Мелании Трамп и всей семье американского лидера.

«Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия», — сказано в телеграмме.

Главы двух государств 14 июня провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на Украине и в Иране. Президент США заявил, что готов «воздействовать» на Киев и поддерживающих его европейцев для завершения конфликта. Владимир Путин отметил, что попытки ВСУ нанести ущерб экономике РФ не меняют критической ситуации для Украины на поле боя.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше