Путин тепло поздравил Трампа с юбилеем: он отметил незаурядные способности президента США

Главы двух государств 14 июня провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на Украине и в Иране. Президент США заявил, что готов «воздействовать» на Киев и поддерживающих его европейцев для завершения конфликта. Владимир Путин отметил, что попытки ВСУ нанести ущерб экономике РФ не меняют критической ситуации для Украины на поле боя.