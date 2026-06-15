Мэр Манчестера готов стать лидером вместо Стармера

Сам 56-летний Бернэм, которого британская пресса называет «королем севера», уже дважды пытался стать лидером лейбористов — в 2010 и 2015 годах. На этот раз он дал понять, что не намерен ждать. В интервью BBC во время дебатов в Мейкерфилде политик заявил: «Я думаю, Уэс Стритинг уже запустил кампанию за лидерство, так что если она началась, я намерен в ней участвовать».