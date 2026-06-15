Мэр Манчестера готов стать лидером вместо Стармера

Мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм в случае победы на довыборах в парламент 18 июня намерен немедленно бросить вызов премьер-министру Киру Стармеру за пост лидера правящей Лейбористской партии. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники из окружения политика.
Первоначально команда Бернэма планировала выждать несколько месяцев после гипотетического избрания, прежде чем начинать процедуру смены лидера. Однако отставка министра обороны Джона Хили, его заместителя и еще двух помощников изменила эти планы. По данным издания, теперь соратники Бернэма рассматривают возможность заявить о выдвижении уже в ночь после довыборов.
Согласно опросам общественного мнения, Бернэм имеет все шансы одержать победу в округе Мейкерфилд на севере Англии, где голосование состоится 18 июня. По данным компании More in Common, опросившей 515 местных жителей в период с 18 мая по 12 июня, мэр Манчестера может получить 45% голосов. Его основной соперник, представитель правопопулистской партии Reform UK Роберт Кеньон, набирает 40%.
Для запуска процедуры смены лидера Лейбористской партии необходимо, чтобы один из депутатов-лейбористов Палаты общин, заручившийся поддержкой 20% членов фракции (81 парламентарий из 403 на текущий момент), подал письменное заявление на имя генсека партии. После этого члены партии голосуют за предпочтительного кандидата. В случае избрания нового лидера правящей партии именно он автоматически станет главой правительства без проведения всеобщих выборов.
Сам Стармер, чей рейтинг остается одним из самых низких среди британских премьеров, заявил, что не намерен уходить и будет бороться за пост в случае выдвижения против него официальной партийной процедуры. По данным YouGov, среди рядовых членов партии Бернэма в качестве главного кандидата на пост лидера поддерживают 47%, тогда как Стармера — лишь 31%.
Сам 56-летний Бернэм, которого британская пресса называет «королем севера», уже дважды пытался стать лидером лейбористов — в 2010 и 2015 годах. На этот раз он дал понять, что не намерен ждать. В интервью BBC во время дебатов в Мейкерфилде политик заявил: «Я думаю, Уэс Стритинг уже запустил кампанию за лидерство, так что если она началась, я намерен в ней участвовать».
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