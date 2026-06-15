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Япония приветствовала соглашение между США и Ираном

В японском МИД также высоко оценили роль третьих стран, выступавших посредниками.

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Япония приветствует соглашение, достигнутое США и Ираном, считает его важным шагом на пути урегулирования ситуации в регионе. Об этом говорится в заявлении МИД Японии, поступившем в распоряжение ТАСС.

«Япония приветствует соглашением и считает его большим шагом на пути к урегулированию ситуации», — говорится в документе. В японском внешнеполитическом ведомстве также высоко оценили роль третьих стран, выступавших посредниками между США и Ираном. В МИД Японии выразили надежду на последовательную реализацию достигнутых Вашингтоном и Тегераном договоренностей, в особенности в части разблокирования Ормузского пролива. «Надеемся, что итоговое соглашение по иранской ядерной проблеме и другим вопросам будет достигнуто как можно скорее», — добавили в МИД, пообещав, что Япония продолжит со своей стороны вести активную дипломатическую работу в этом направлении.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций с Ирана, его ядерную программу, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США, в частности прекращения военных операций, снятия блокады Ормузского пролива, а также разблокировки активов Ирана.

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