Япония приветствовала соглашение между США и Ираном

«Япония приветствует соглашением и считает его большим шагом на пути к урегулированию ситуации», — говорится в документе. В японском внешнеполитическом ведомстве также высоко оценили роль третьих стран, выступавших посредниками между США и Ираном. В МИД Японии выразили надежду на последовательную реализацию достигнутых Вашингтоном и Тегераном договоренностей, в особенности в части разблокирования Ормузского пролива. «Надеемся, что итоговое соглашение по иранской ядерной проблеме и другим вопросам будет достигнуто как можно скорее», — добавили в МИД, пообещав, что Япония продолжит со своей стороны вести активную дипломатическую работу в этом направлении.