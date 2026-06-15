«Очень сложный парень»: Трамп раскритиковал Нетаньяху из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что значительный вклад в урегулирование ситуации вокруг Ирана внесли президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом, как сообщает The New York Times, американский лидер рассказал, комментируя дипломатические усилия на Ближнем Востоке.
По словам Трампа, Москва и Пекин сыграли заметную роль в процессе переговоров, направленных на достижение договоренностей с Тегераном и снижение напряженности в регионе.
Одновременно глава Белого дома подверг критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Трамп заявил, что действия израильского политика едва не поставили под угрозу достижение соглашения.
Американский президент охарактеризовал Нетаньяху как «очень сложного парня». Также он отметил, что израильскому руководству следует быть признательным Вашингтону за достигнутые договоренности.
Трамп добавил, что, по его мнению, появление у Ирана ядерного оружия представляло бы смертельную угрозу для Израиля. Именно этим он объяснил важность заключенной сделки и дипломатических усилий, предпринятых для урегулирования ситуации.
Как уточняет издание, заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающихся обсуждений путей стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поиска дипломатических механизмов взаимодействия с Ираном.
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