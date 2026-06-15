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Окончательное соглашение Ирана и США утвердят резолюцией СБ ООН

Окончательное соглашение между Тегераном и Вашингтоном будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН.

Окончательное соглашение между Тегераном и Вашингтоном будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума.

«Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН», — цитирует агентство проект меморандума.

По данным журналистов, в тексте также зафиксированы дополнительные обязательства американской стороны.

США должны гарантировать невмешательство во внутренние дела Ирана и уважение суверенитета Исламской республики.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что работа над текстом меморандума о взаимопонимании с США действительно завершена. Официальное подписание состоится в пятницу, 19 июня.

Позже Трамп поручил снять морскую блокаду с Ирана и открыть Ормузский пролив.

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