Окончательное соглашение Ирана и США утвердят резолюцией СБ ООН

Окончательное соглашение между Тегераном и Вашингтоном будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН.
Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума.
«Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН», — цитирует агентство проект меморандума.
По данным журналистов, в тексте также зафиксированы дополнительные обязательства американской стороны.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что работа над текстом меморандума о взаимопонимании с США действительно завершена. Официальное подписание состоится в пятницу, 19 июня.
Позже Трамп поручил снять морскую блокаду с Ирана и открыть Ормузский пролив.