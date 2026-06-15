США ведут себя небезупречно в качестве председателя G20, заявили в МИД

«Вашингтон как председатель ведет себя, мягко скажем, небезупречно. Уже были эпизоды, когда Российская Федерация не смогла принять участие в мероприятиях в полном составе или частично. Так, в частности, произошло на финансовых заседаниях в апреле и мае. Были другие неоднократные сбои в выдаче виз и аккредитации», — сказал он.
По его словам, американская сторона применительно к этим случаям прикрывается ссылками на технические проблемы или делает вид, что не в курсе ситуации.
«Ущемление наших прав отравляет атмосферу в “двадцатке”, ставит в этом году под сомнение ее успех. Нельзя делать этот формат заложником политических разногласий или узурпировать в нем властные полномочия. Как американцы в конечном счете отреагируют, предположить сложно. Отдельные звенья американской команды нередко ведут себя хаотично в духе известной басни», — подчеркнул дипломат.