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США ведут себя небезупречно в качестве председателя G20, заявили в МИД

Бердыев: США ведут себя небезупречно в качестве председателя G20.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США в качестве председателя «Группы двадцати» ведут себя небезупречно, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«Вашингтон как председатель ведет себя, мягко скажем, небезупречно. Уже были эпизоды, когда Российская Федерация не смогла принять участие в мероприятиях в полном составе или частично. Так, в частности, произошло на финансовых заседаниях в апреле и мае. Были другие неоднократные сбои в выдаче виз и аккредитации», — сказал он.

По его словам, американская сторона применительно к этим случаям прикрывается ссылками на технические проблемы или делает вид, что не в курсе ситуации.

«Ущемление наших прав отравляет атмосферу в “двадцатке”, ставит в этом году под сомнение ее успех. Нельзя делать этот формат заложником политических разногласий или узурпировать в нем властные полномочия. Как американцы в конечном счете отреагируют, предположить сложно. Отдельные звенья американской команды нередко ведут себя хаотично в духе известной басни», — подчеркнул дипломат.

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