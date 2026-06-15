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«Ему стоит быть благодарным»: Трамп высказался о личных качествах Нетаньяху

Трамп назвал Нетаньяху сложным парнем и указал, что тот должен благодарить США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху очень сложным парнем. Такое мнение американский лидер высказал в интервью изданию New York Times. Трамп добавил, что Нетаняху должен испытывать благодарность по отношению к США за приложенные усилия по урегулированию ситуации с Ираном.

«Он очень сложный парень… буду честным с вами, ему следует быть нам очень благодарным за то, что мы это сделали», — цитирует издание слова президента США.

Трамп подчеркнул, что Израиль мог быть уничтожен, если бы Иран обладал ядерным оружием.

Ранее Трамп заявил, что пришел в бешенство из-за решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нанесли удар по Бейруту.

Американские СМИ тем временем отмечали, что многие представители американской администрации рассматривают израильского премьера как потенциальное препятствие для будущих мирных договоренностей.

Также сообщалось, что Нетаньяху не знал заранее о заявлении президента США Дональда Трампа относительно договоренности о завершении конфликта с Ираном.

Напомним, Трамп предупреждал Нетаньяху о риске остаться один на один с Ираном.

Официальное подписание соглашения между Ираном и США пройдёт 19 июня в Женеве, все подробности здесь на KP.RU.

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