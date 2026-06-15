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Удар в ООН: союзники Украины вступили в спор с США из-за резолюции

Во время специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной украинскому конфликту, между представителями Украины, их западными союзниками и США возникли серьезные разногласия.

Во время специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной украинскому конфликту, между представителями Украины, их западными союзниками и США возникли серьезные разногласия. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

По словам дипломата, наиболее примечательным моментом заседания стал конфликт вокруг подготовки итоговой резолюции. Как рассказал Алимов, американская сторона предложила ряд поправок к документу, однако эти изменения вызвали несогласие Киева и его сторонников.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что украинская делегация сочла некоторые предложения Вашингтона неприемлемыми. В результате между участниками обсуждения возникли споры по содержанию итогового текста.

Одним из наиболее чувствительных пунктов, по словам Алимова, стала инициатива США убрать из проекта резолюции положение о приверженности территориальной целостности Украины. Именно эта поправка вызвала возражения со стороны украинской стороны.

Дипломат подчеркнул, что разногласия проявились в ходе работы над документом на специальной сессии Генассамблеи ООН, состоявшейся в феврале 2026 года.

Дополнительной темой обсуждения на заседании стали формулировки, касающиеся подходов к урегулированию конфликта. Как следует из слов Алимова, именно содержание итогового документа и предложенные Соединенными Штатами изменения стали причиной возникших споров между американской делегацией и сторонниками Украины.

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