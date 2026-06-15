Удар в ООН: союзники Украины вступили в спор с США из-за резолюции

По словам дипломата, наиболее примечательным моментом заседания стал конфликт вокруг подготовки итоговой резолюции. Как рассказал Алимов, американская сторона предложила ряд поправок к документу, однако эти изменения вызвали несогласие Киева и его сторонников.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что украинская делегация сочла некоторые предложения Вашингтона неприемлемыми. В результате между участниками обсуждения возникли споры по содержанию итогового текста.
Одним из наиболее чувствительных пунктов, по словам Алимова, стала инициатива США убрать из проекта резолюции положение о приверженности территориальной целостности Украины. Именно эта поправка вызвала возражения со стороны украинской стороны.
Дипломат подчеркнул, что разногласия проявились в ходе работы над документом на специальной сессии Генассамблеи ООН, состоявшейся в феврале 2026 года.
Дополнительной темой обсуждения на заседании стали формулировки, касающиеся подходов к урегулированию конфликта. Как следует из слов Алимова, именно содержание итогового документа и предложенные Соединенными Штатами изменения стали причиной возникших споров между американской делегацией и сторонниками Украины.
Читайте также: Два года без интернета: суд на Камчатке вынес приговор за посты о ВС РФ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.