Трамп допустил, что сам подпишет сделку с Ираном

Глава Белого дома Дональд Трамп допустил, что может сам поставить подпись под мирным соглашением с Ираном. Об этом сообщает издание Wall Street Journal по итогам интервью с главой государства.
В публикации уточняется, что Трамп может использовать для этого свою электронную подпись.
«Сделку подпишет электронно либо он, либо вице-президент Джей Ди Вэнс», — говорится в сообщении.
Накануне Трамп сообщил о заключении мирной сделки с Ираном и объявил о снятии морской блокады США. Также он отметил значительный вклад президента России Владимира Путина в процесс урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. При этом глава США подверг критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за авиаудары, которые могли помешать достижению договоренностей с Ираном.