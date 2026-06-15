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Трамп допустил, что сам подпишет сделку с Ираном

Трамп допустил, что может сам поставить подпись под мирным соглашением с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп допустил, что может сам поставить подпись под мирным соглашением с Ираном. Об этом сообщает издание Wall Street Journal по итогам интервью с главой государства.

В публикации уточняется, что Трамп может использовать для этого свою электронную подпись.

«Сделку подпишет электронно либо он, либо вице-президент Джей Ди Вэнс», — говорится в сообщении.

Накануне Трамп сообщил о заключении мирной сделки с Ираном и объявил о снятии морской блокады США. Также он отметил значительный вклад президента России Владимира Путина в процесс урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. При этом глава США подверг критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за авиаудары, которые могли помешать достижению договоренностей с Ираном.

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