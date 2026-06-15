Трамп допустил, что сам подпишет сделку с Ираном

Накануне Трамп сообщил о заключении мирной сделки с Ираном и объявил о снятии морской блокады США. Также он отметил значительный вклад президента России Владимира Путина в процесс урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. При этом глава США подверг критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за авиаудары, которые могли помешать достижению договоренностей с Ираном.