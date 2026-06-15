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NYT: Арагчи и Галибаф поедут в Женеву от Ирана на подписание сделки с США

По сведениям иранских чиновников, от американской стороны в церемонии подписания будет участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс.

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Спикер Меджлиса Ирана (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи отправятся в Женеву для подписания соглашения с Соединенными Штатами. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных иранских чиновников.

По их сведениям, от американской стороны в церемонии подписания, намеченной на 19 июня, будет участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс. Как отмечает издание, это мероприятие в случае его проведения станет встречей на самом высоком уровнем между Вашингтоном и Тегераном за последние 47 лет.

Ранее Вэнс в интервью телеканалу Fox News не исключил, что в Женеву для подписания документа может прилететь президент США Дональд Трамп. «Мы все еще разбираемся с логистикой, кто именно будет присутствовать на церемонии подписания. Я определенно собираюсь быть там, но есть вероятность, что сам президент будет там», — сказал он.

Официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций с Ирана, его ядерную программу, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США, в частности, прекращения военных операций, снятия блокады Ормузского пролива, а также разблокировки активов Ирана.

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