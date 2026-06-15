NYT: Арагчи и Галибаф поедут в Женеву от Ирана на подписание сделки с США

Ранее Вэнс в интервью телеканалу Fox News не исключил, что в Женеву для подписания документа может прилететь президент США Дональд Трамп. «Мы все еще разбираемся с логистикой, кто именно будет присутствовать на церемонии подписания. Я определенно собираюсь быть там, но есть вероятность, что сам президент будет там», — сказал он.