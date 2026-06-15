В Иране назвали размер причинённого ущерба от операции США

При этом, как отмечают журналисты, план восстановления исламской республики должны предоставить Соединённые Штаты и их союзники. В рамках соглашения, которое готовятся подписать иранская и американская стороны, США разморозят заблокированные активы иранские на сумму около 12 миллиардов долларов.