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В Иране назвали размер причинённого ущерба от операции США

Агентство Mehr сообщило, что Иран назвал размер причинённого ущерба от операции США и ждёт разморозки своих заблокированных активов.

Источник: Аргументы и факты

Размер ущерба, причинённого Ирану в ходе военной операции США, по оценкам Тегерана, составляет 300 миллиардов долларов, сообщило агентство Mehr.

При этом, как отмечают журналисты, план восстановления исламской республики должны предоставить Соединённые Штаты и их союзники. В рамках соглашения, которое готовятся подписать иранская и американская стороны, США разморозят заблокированные активы иранские на сумму около 12 миллиардов долларов.

Согласно информации агентства, их средства должны стать доступны до начала финальной стадии переговоров. Такую же сумму разморозят в течение 60 дней, во время действия перемирия и продолжения консультаций.

Напомним, 12 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранские активы будут разблокированы после подписания соглашения с США. Министр подчеркнул, что реализация такого шага обеспечит приток значительных финансовых ресурсов в экономику исламской республики.

13 июня в МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что ОАЭ не передавали Ирану 3 миллиарда долларов из его заблокированных активов.

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