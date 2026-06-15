Три человека погибли при атаке дронов на жилой сектор под Тулой

Три человека погибли, ещё трое, включая годовалого ребёнка, пострадали в результате ночной атаки беспилотников на жилые дома в нескольких посёлках под Тулой.
Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
По его словам, удару подверглись частные жилые дома и коммерческие объекты. Инцидент затронул посёлки Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский.
Губернатор сообщил, что, по первичной информации, три человека погибли. Ещё трое, в том числе годовалый ребёнок, пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления!» — написал он.
На месте работают экстренные службы, сотрудники регионального правительства и городской администрации. В правительстве развёрнут оперативный штаб.
Ранее в Минобороны сообщили, что системы ПВО армии России сбили 104 украинских беспилотника над регионами страны за семь часов.