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Итальянские мастера раскрыли секрет идеального мороженого

РИА Новости: идеальное мороженое может вызывать эмоции и яркие воспоминания.

Источник: © РИА Новости

РИМ, 15 июн — РИА Новости. Идеальное мороженое отличается от просто хорошего не только рецептурой и нужной температурой подачи, но и способностью вызывать эмоции и оставлять яркие воспоминания, рассказали РИА Новости представители итальянской школы Carpigiani Gelato University, где обучают искусству приготовления итальянского джелато предпринимателей и шефов со всего мира.

«Хорошее мороженое приготовлено правильно, оно кремовое, сбалансированное, приятное на вкус и поданное при правильной температуре. Идеальное — это такое, которое, помимо обладания характеристиками хорошего мороженого, способно вызывать эмоции», — заявили представители школы по случаю Всемирного дня мороженого, который отмечается 10 июня.

Помимо обучения мастеров, Carpigiani занимается производством профессионального оборудования для мороженого.

«Оно рождается на стыке техники и чувствительности. Важны баланс сахаров, жиров, воды, сухих веществ и воздуха, а также аромат, стойкость вкуса, память и индивидуальность. Оно должно быть не просто хорошим: оно должно оставлять неизгладимое впечатление», — сообщили мастера джелато — итальянской разновидности мороженого.