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Ливанский мыловар раскрыл секрет идеального мыла для здоровья кожи

Мыловар Хассун: хорошим считается мыло, которое оставляет ощущение комфорта.

Источник: © РИА Новости

БЕЙРУТ, 15 июн — РИА Новости. Главный секрет знаменитого ближневосточного оливкового мыла заключается не в сильном запахе, обильной пене или красивой упаковке, а в том, что жители Ливана и Сирии веками воспринимали его не просто как средство для мытья, а как часть культуры здоровья, красоты и гостеприимства, рассказал РИА Новости представитель семьи мыловаров Хан ас-Сабун Амир Бадр Хассун.

Семья Хан ас-Сабун, к которой принадлежит Хассун, занимается мыловарением уже 19 поколений. Компания считается крупнейшим производителем натурального мыла в Ливане и получила известность далеко за пределами страны, в том числе благодаря созданию одного из самых дорогих видов мыла в мире.

«Многие ошибочно считают, что хорошее мыло должно иметь сильный аромат и давать много пены. Но старые мастера Ливана и Сирии оценивали его иначе: хорошей считалась та шайба, которая очищает кожу и после мытья оставляет ощущение комфорта, а не сухости и стянутости», — сказал Хассун.

По словам специалиста, во многих странах мира мыло воспринимают только как средство гигиены, в то время как на Ближнем Востоке оно было частью ежедневной культуры ухода, здоровья и красоты, а лучшее мыло хранили для семьи, гостей и важных случаев.

Еще один малоизвестный секрет, по утверждению Хассуна, — это выдержка. В регионе традиционно ценили мыло, которое созревало долго. Считалось, что время делает его более мягким, эффективным и приятным для кожи. Это знание передавалось не через рекламные формулы, а через опыт поколений.

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