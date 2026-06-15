Ливанский мыловар раскрыл секрет идеального мыла для здоровья кожи

Еще один малоизвестный секрет, по утверждению Хассуна, — это выдержка. В регионе традиционно ценили мыло, которое созревало долго. Считалось, что время делает его более мягким, эффективным и приятным для кожи. Это знание передавалось не через рекламные формулы, а через опыт поколений.