В 2026 году россиян ждут ещё две короткие рабочие недели

В 2026 году жителей России ожидают ещё две сокращённые рабочие недели — в начале ноября и в конце декабря, свидетельствуют данные производственного календаря, проанализированные ТАСС.
Первая короткая рабочая неделя придётся на ноябрь. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября рабочими днями станут 2, 3, 5 и 6 ноября.
В конце года трудовые будни займут всего три дня — с 28 по 30 декабря. Уже в четверг, 31 декабря, начнутся длительные новогодние каникулы.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что ближайший нерабочий праздничный день выпадает на 4 ноября, до этого все рабочие недели будут полными.