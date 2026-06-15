СМИ узнали, кто представит Иран на переговорах с США в Швейцарии

Ранее президент США Дональд Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
«Ведущий иранский переговорщик Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи отправятся в Женеву, чтобы подписать соглашение», — говорится в публикации издания, которое ссылается на двух иранских официальных лиц.
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