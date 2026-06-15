В Европе несколько стран заявили о готовности снять санкции с Ирана

Британия, Франция, ФРГ и Италия готовы отменить санкции в отношении Тегерана после достижения соглашения между Ираном и США, следует из совместного заявления этих европейских стран.
Ранее заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади проинформировал, что Тегеран и Вашингтон согласовали текст меморандума о взаимопонимании. Замминистра уточнил, что подписание документа должно состояться в Швейцарии 19 июня.
«Приветствуем объявление о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном. Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы готовы работать над этим с США, Ираном и МАГАТЭ до конца. Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные, достоверные шаги Ирана по его ядерной программе», — сказано в заявлении европейских стран, опубликованном пресс-службой итальянского правительства.
Премьер-министр Британии Кир Стармер в публикации, размещённой на сайте кабмина Соединённого Королевства, обратил внимание, что для разминирования Лондон может создать «оборонную независимую многостороннюю миссию», в планировании которой он до этого якобы играл ведущую роль вместе с Парижем.
Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что после подписания соглашения с США замороженные активы исламской республики должны быть разблокированы.