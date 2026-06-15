В Европе несколько стран заявили о готовности снять санкции с Ирана

«Приветствуем объявление о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном. Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы готовы работать над этим с США, Ираном и МАГАТЭ до конца. Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные, достоверные шаги Ирана по его ядерной программе», — сказано в заявлении европейских стран, опубликованном пресс-службой итальянского правительства.