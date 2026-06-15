Путин назвал критической ситуацию для ВСУ на поле боя: Киев не сможет это изменить ударами по России

Глава государства, кроме того, отметил, что российские войска каждый день закрепляют контроль над своими историческими территориями. По словам Владимира Путина, этот процесс не должен вызывать никаких сомнений — он идет. ВС РФ регулярно освобождают всё новые населенные пункты. Это происходит «не так быстро, как нам бы хотелось», признал президент России. При этом постепенно населенные пункты в зоне спецоперации оказываются под контролем войск РФ. Владимир Путин вновь подчеркнул, что Москва добьется всех своих военных целей.