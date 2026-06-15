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Иран не хотел объявлять о сделке на день рождения Трампа, пишут СМИ

CNN: Иран не хотел, чтобы объявление о сделке пришлось на день рождения Трампа.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Иране не хотели, чтобы сообщение о достижении соглашения с США появилось до полуночи по иранскому времени, поскольку это совпало бы с днем рождения президента США Дональда Трампа, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника.

Ранее президент Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.

«Тегеран не хотел, чтобы объявление о достижении соглашения было сделано до полуночи по иранскому времени, что совпало бы с днем рождения Трампа», — говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальное лицо из США.

CNN отмечает, что Ирану частично удалось добиться желаемого: о соглашении сообщили через несколько минут после полуночи, то есть в понедельник по иранскому времени, но в воскресенье — в день рождения Трампа — по американскому.

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