Иран не хотел объявлять о сделке на день рождения Трампа, пишут СМИ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Иране не хотели, чтобы сообщение о достижении соглашения с США появилось до полуночи по иранскому времени, поскольку это совпало бы с днем рождения президента США Дональда Трампа, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника.
Ранее президент Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
«Тегеран не хотел, чтобы объявление о достижении соглашения было сделано до полуночи по иранскому времени, что совпало бы с днем рождения Трампа», — говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальное лицо из США.
CNN отмечает, что Ирану частично удалось добиться желаемого: о соглашении сообщили через несколько минут после полуночи, то есть в понедельник по иранскому времени, но в воскресенье — в день рождения Трампа — по американскому.