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Роспотребнадзор не допустит передачи опасных лихорадок внутри России

Передача опасных лихорадок, несвойственных для страны, не допускается на территории России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Передача опасных лихорадок, несвойственных для страны, не допускается на территории России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом Попова рассказала РИА Новости, отвечая на вопрос о рисках, связанных с комарами.

Она подчеркнула, что ведомство полностью контролирует эпидемиологическую ситуацию.

При этом глава Роспотребнадзора добавила, что существуют инфекции, переносимые насекомыми, поэтому гражданам в любом регионе следует избегать укусов комаров.

«Мы не допускаем передачи опасных лихорадок внутри страны, которые для нас несвойственны», — сказала Попова.

Ранее Попова заявила, что каждый россиянин должен сделать прививки от туберкулёза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи.