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Загайнов: Запад затягивает страны АСЕАН в военные блоки

Западные страны накачивают Азиатско-Тихоокеанский регион оружием и затягивают государства АСЕАН в узкоформатные военно-политические механизмы, заявил постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.

Западные страны накачивают Азиатско-Тихоокеанский регион оружием и затягивают государства АСЕАН в узкоформатные военно-политические механизмы, заявил постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.

Об этом Загайнов рассказал в интервью РИА Новости в преддверии юбилейного саммита Россия-АСЕАН в Казани.

По его словам, курс на милитаризацию региона с закреплением в нём НАТО приобретает устойчивый характер. Параллельно идёт активная накачка государств западным вооружением, а также предпринимаются попытки втянуть некоторые страны АСЕАН в новые военные структуры.

Особую обеспокоенность у Москвы, как подчеркнул дипломат, вызывает процесс ремилитаризации Японии.

Он отметил, что Россия, напротив, последовательно выступает за сохранение сложившейся в регионе системы безопасности, основанной на центральной роли АСЕАН и принципах равноправного сотрудничества.

«С тревогой наблюдаем, как в этой части света с подачи западных игроков сейчас происходит опасное накопление конфликтного потенциала», — заявил Загайнов.

Саммит Россия — АСЕАН пройдёт 17 июня на площадке IT-парка имени Башира Рамеева. Ранее стала известна деловая программа мероприятия.

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