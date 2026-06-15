Названо условие для исчезновения Израиля как государства

«Я придерживаюсь позиции, что Израиль действительно может исчезнуть как государство в среднесрочной перспективе. Но это произойдёт исключительно в том случае, если глубокий кризис разразится повсеместно — и в Европе, и в США, и в других центрах западного мира. Тогда никто не придёт Израилю на помощь, и он окажется перед угрозой полного уничтожения. Здесь ключевой вопрос — сработает ли общая западная солидарность в момент, когда каждый будет спасать себя сам», — резюмировал Перенджиев.