Названо условие для исчезновения Израиля как государства

Израиль рискует прекратить своё существование в среднесрочной перспективе, если останется без военной поддержки США и западных союзников на фоне глубокого системного кризиса в самих этих странах. Однако в ближайшее время еврейское государство, даже оказавшись один на один с Ираном, скорее всего, сохранится, хотя и окажется в крайне тяжёлом и ослабленном положении. Такой прогноз в эксклюзивном интервью aif.ru дал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Как сообщал портал Ynet, израильские официальные источники выражают глубокое недовольство американо-иранскими переговорами. В Тель-Авиве уверены, что президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку с Ираном «любой ценой», даже когда итоговое соглашение нанесет ущерб интересам Израиля.
Эксперт описал сценарий того, что произойдет с Израилем, если США действительно заключат сделку с Ираном и никакие прокси-силы под влиянием американцев вместо них не вступят в конфликт. По его словам, мгновенной катастрофы не случится, но положение Тель-Авива резко ухудшится.
«С Израилем сразу ничего фатального не произойдёт. Однако если он не выполнит требования Ирана — не выведет войска из Ливана и в целом не утихомирится, — то останется один на один с Тегераном. Иран сможет продолжить боевые действия, и тогда Израилю не сдобровать. Его положение станет крайне тяжёлым», — подчеркнул Александр Перенджиев.
При этом эксперт убеждён, что даже в критической ситуации израильское руководство не останется пассивным наблюдателем. Оно задействует все рычаги влияния, в первую очередь — мощное лобби, чтобы привлечь западных союзников к защите страны.
«Израиль в любом случае будет вопить на весь мир, давить через лоббистские структуры, и в конечном итоге сработает западная солидарность. На помощь придут — будь то европейские страны или даже Канада, Австралия и Новая Зеландия. Поэтому в ближайшей перспективе Израиль сохранится, но останется в весьма ослабленном состоянии», — пояснил полковник запаса.
Принципиально иной, экзистенциальный для еврейского государства исход возможен только при стечении глобальных негативных факторов. Исчезновение Израиля как государства эксперт связывает прежде всего с масштабным кризисом, который одновременно парализует и Соединённые Штаты, и Европу.
«Я придерживаюсь позиции, что Израиль действительно может исчезнуть как государство в среднесрочной перспективе. Но это произойдёт исключительно в том случае, если глубокий кризис разразится повсеместно — и в Европе, и в США, и в других центрах западного мира. Тогда никто не придёт Израилю на помощь, и он окажется перед угрозой полного уничтожения. Здесь ключевой вопрос — сработает ли общая западная солидарность в момент, когда каждый будет спасать себя сам», — резюмировал Перенджиев.
Как сообщил ранее заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади, иранские власти обсудили с Россией и Китаем мирную сделку, которую готовятся заключить Тегеран и Вашингтон.