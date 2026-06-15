Врач Новоселов оценил когнитивные тесты Трампа

«Ещё одна интересная особенность: он уже дважды проходил тесты на оценку когнитивных функций. Каждый раз он заявлял — и это формально соответствует действительности — что у него высокий интеллект. Однако это говорит лишь о поверхностности его мышления и нежелании вникать в суть вопросов. Тесты, которые он выполнял, измеряют вовсе не интеллект и не уровень его развития. Они направлены на оценку речи, внимания, памяти. Это никак не свидетельствует о глубине ума: проверяется лишь то, является ли речь связной или нет. А утверждения Трампа, будто он обладает высоким интеллектом по сравнению со своей администрацией и окружением, говорят исключительно о его высокомерии», — подытожил Новоселов.