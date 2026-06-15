Врач Новоселов оценил когнитивные тесты Трампа

Специалист в эксклюзивном интервью aif.ru отметил, что когнитивные способности политика находятся на уровне умеренных расстройств, однако они снижаются.
«Когнитивные способности у него находятся на уровне умеренных расстройств, пока ещё не выраженных. Выраженные когнитивные нарушения появляются тогда, когда человек начинает требовать постоянной помощи. Байдену такая помощь требовалась, и он находился в состоянии синдрома приобретённого слабоумия. За Трампом же этого незаметно — напротив, он фонтанирует активностью. Он самостоятельно принимает решения, правильные или неправильные — другой вопрос, и это очень важный диагностический момент при сравнении этих двух президентов. То, что Трамп может быть неприятен, криминален, фактически похищает лидеров, судей, нефть — это уже политическая часть, но то, что деменции у него нет, — это точно», — отметил Новоселов.
Однако, обозначил врач, когнитивные способности у президента США всё же снижаются. Об этом, в частности, говорит одна особенность: начиная предложение, американский лидер говорит одно, а заканчивает совершенно другим.
«Раньше мысль Трампа была более сохранной, целостной, имела конструкцию: если он начинал о чём-то говорить, то говорил именно об этом. Теперь же он начинает про одно, а в итоге заканчивает другим. Высказывания становятся короче», — сказал Новоселов.
Он добавил, что расстройства нарастают, и сейчас всё более явственно проявляются симптомы, свидетельствующие о том, что президентская нагрузка слишком высока для его мозга.
«Трамп стал засыпать в присутствии людей, у него появилась дневная дремота. Это говорит о том, что мозг попросту отключается, как бы прося отдыха, требуя хотя бы на минуту прикрыть глаза. Это очевидно», — отметил Новоселов.
Специалист также оценил тесты, которые проходил Трамп.
«Ещё одна интересная особенность: он уже дважды проходил тесты на оценку когнитивных функций. Каждый раз он заявлял — и это формально соответствует действительности — что у него высокий интеллект. Однако это говорит лишь о поверхностности его мышления и нежелании вникать в суть вопросов. Тесты, которые он выполнял, измеряют вовсе не интеллект и не уровень его развития. Они направлены на оценку речи, внимания, памяти. Это никак не свидетельствует о глубине ума: проверяется лишь то, является ли речь связной или нет. А утверждения Трампа, будто он обладает высоким интеллектом по сравнению со своей администрацией и окружением, говорят исключительно о его высокомерии», — подытожил Новоселов.
Ранее Новоселов оценил физическое состояние американского лидера.
Как сообщалось, отмечающий сегодня свое 80-летие президент США Дональд Трамп с помпой отчитался об «идеальных» результатах своей ежегодной диспансеризации. Но опубликованный Белым домом меморандум о состоянии здоровья главы государства вызвал не меньше вопросов, чем ответов. Независимые врачи обратили внимание не только на рекордное количество привлечённых для осмотра профильных специалистов, но и на многозначительные пробелы в финальном отчёте.