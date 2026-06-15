Axios: в Белом доме опровергли согласие разморозить $12 млрд активов Ирана

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о достижении сделки с Ираном. Он также сообщил о снятии морской блокады с Ирана и возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. Официально соглашение подпишут в Швейцарии 19 июня, после чего Тегеран и Вашингтон будут в течение 60 дней вести переговоры по оставшимся спорным вопросам.