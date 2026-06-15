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Axios: в Белом доме опровергли согласие разморозить $12 млрд активов Ирана

Представители администрации президента США назвали «манипуляцией общественным мнением» информацию в иранских СМИ о том, что Вашингтон готов разморозить $12 млрд принадлежащих Ирану средств до начала 60-дневных переговоров. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник в Белом доме.

Представители администрации президента США назвали «манипуляцией общественным мнением» информацию в иранских СМИ о том, что Вашингтон готов разморозить $12 млрд принадлежащих Ирану средств до начала 60-дневных переговоров. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник в Белом доме.

«Это полностью не соответствует действительности. Это сделка по принципу “плати за результат”, и замороженные средства не будут разблокированы, пока иранцы не выполнят свои обязательства», — сказал американский чиновник в разговоре с журналистом.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о достижении сделки с Ираном. Он также сообщил о снятии морской блокады с Ирана и возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. Официально соглашение подпишут в Швейцарии 19 июня, после чего Тегеран и Вашингтон будут в течение 60 дней вести переговоры по оставшимся спорным вопросам.

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