Трамп пообещал повлиять на Европу и Киев в вопросе урегулирования конфликта с Россией: что он сказал

Тем временем американские и иранские власти пришли к пониманию. Стороны 19 июня, как ожидается, подпишут мирное соглашение. На этом фоне президент Соединенных Штатов указал на помощь Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Дональд Трамп отметил усилия Москвы и Пекина в вопросе урегулирования конфликта в Иране. Он обсуждал эту тему в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. В ходе диалога они рассмотрели вопрос меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.