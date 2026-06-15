Врач Сонина: лучше покупать арбузы и дыни в период их естественного созревания

Наиболее безопасными с точки зрения содержания нитратов считаются арбузы и дыни, созревшие естественным образом в открытом грунте в период своего сезона, рассказала в беседе с RT врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Людмила Соснина.
«Современные технологии позволяют значительно ускорять выращивание бахчевых культур. Для этого активно применяются минеральные удобрения, прежде всего нитратные, которые стимулируют рост растений и сокращают сроки созревания плодов. Избыток нитратов в бахчевых может представлять опасность для здоровья», — предупредила она.
В лёгких случаях это способно вызвать расстройство пищеварения, а при значительном превышении допустимых норм — привести к более серьёзной интоксикации организма, добавила эксперт.
«Нитраты влияют на процессы обмена веществ и способны снижать способность гемоглобина переносить кислород к тканям. В результате постепенно могут появляться головные боли, слабость, учащённое сердцебиение и другие признаки кислородного голодания. Дополнительный риск связан с тем, что при регулярном поступлении нитратов в организм могут образовываться нитрозамины — соединения, обладающие канцерогенными свойствами», — заявила собеседница RT.
Не менее важное значение имеют условия транспортировки и хранения бахчевых, пояснила врач.
«Опасность может представлять продукция, которая продаётся вдоль дорог или длительное время находится под открытым солнцем. Арбузы и дыни, лежащие несколько дней на жаре, начинают перезревать. На кожуре появляются повреждения и трещины, через которые внутрь легко проникают микроорганизмы», — добавила Соснина.
По этой же причине не рекомендуется покупать уже разрезанные арбузы, особенно если они долго находились вне холодильника, подчеркнула специалист.
«Стоит отметить, что сами по себе нитраты не являются чем-то чужеродным для растений. Они необходимы для роста бахчевых культур, однако их содержание не должно превышать установленные санитарные нормы. Поэтому лучше всего наслаждаться арбузами и дынями в период их естественного созревания и приобретать их только у проверенных продавцов. В случае с бахчевыми принцип “каждому овощу своё время” остаётся актуальным и сегодня», — заключила врач.
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