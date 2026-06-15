Врач Сонина: лучше покупать арбузы и дыни в период их естественного созревания

«Стоит отметить, что сами по себе нитраты не являются чем-то чужеродным для растений. Они необходимы для роста бахчевых культур, однако их содержание не должно превышать установленные санитарные нормы. Поэтому лучше всего наслаждаться арбузами и дынями в период их естественного созревания и приобретать их только у проверенных продавцов. В случае с бахчевыми принцип “каждому овощу своё время” остаётся актуальным и сегодня», — заключила врач.