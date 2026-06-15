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Бойцы «Днепра» овладели важным опорным пунктом ВСУ в Запорожской области

В Минобороны РФ отметили, что при поддержке артиллерии и авиации бойцы продолжают уничтожать противника на ореховском направлении СВО.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Днепр» овладели важным опорным пунктом противника на ореховском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха с помощью БПЛА штурмовики вскрыли систему обороны и огневые точки противника. Штурмовые группы стремительной атакой с разных направлений при поддержке огня артиллерии, средств БПЛА уничтожили живую силу и захватили важный опорный пункт ВСУ», — говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, противник не ожидал наступления российских войск и был застигнут врасплох. Там добавили, что ВСУ в течение суток пытались вернуть контроль над опорным пунктом, однако российские бойцы успешно отразили все атаки.

В министерстве отметили, что при поддержке артиллерии и авиации бойцы «Днепра» продолжают уничтожать противника на ореховском направлении СВО.

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