Польша накажет Зеленского и Украину за оскорбление

Конфликт Владимира Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким из-за украинских нацистов времен ВОВ может перерасти в системное ухудшение отношений между Варшавой и Киевом. Для Украины такое развитие может иметь плохие последствия. Такое мнение в эксклюзивном интервью aif.ru высказал политолог Владимир Скачко.
Как сообщалось, польский лидер пригрозил лишить Зеленского высшей госнаграды Польши — ордена Белого Орла. Основанием для такого шага стало решение Киева присвоить звание украинских нацистских преступников Независимому центру специальных операций «Север». При этом, как накануне сообщила польская газета Rzeczpospolita, Навроцкий откажется от своей инициативы при условии изменения наименования подразделения.
По словам эксперта, Варшава, которую недавно, по сути, исключили из «европейской четверки» (Великобритания, Германия, Франция), сейчас использует Украину как «оселок» для торга с Брюсселем.
«Для Польши ситуация с орденом и украинскими нацистами не столько конфликт с Украиной, сколько повод поторговаться с ЕС из-за денег и повышения роли Польши. Они будут использовать Украину для решения своих проблем. Естественно, за счет Киева», — сказал Скачко.
Политолог назвал конкретные механизмы давления, которые будет использовать Польша.
«Польша может начать тормозить поставки оружия через свою территорию для ВСУ. Кроме того, вероятно, начнет высылать украинцев из страны на родину. Это самый больной вопрос. Сейчас именно в Польше больше всего украинцев», — заключил Скачко.
Ранее Скачко отметил, что Зеленский использует конфликт с президентом Польши Навроцким с целью повысить уровень доверия среди националистических сил и для их объединения.
Как сообщалось, на границе между Украиной и Польшей наблюдается скопление сотен легковых машин, грузового транспорта и автобусов. Длинная вереница транспорта, стремящегося покинуть Украину, сформировалась рядом с пунктом пропуска «Краковец» во Львовской области.