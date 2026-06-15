Додон: все понимают, что Молдавия не войдет в ЕС в ближайшие годы

Как отметил политик, президент Молдавии Майя Санду пришла к власти на проевропейской риторике и с 2020 года ее команда во всех избирательных кампаниях «продавала молдавскому избирателю европейский путь развития». «Уже все понимают, что в ближайшие годы Молдова страной Европейского союза не будет. Да, на днях, Брюссель обещает, откроется первый переговорный кластер, но сами же европейцы — была наша делегация на днях в Брюсселе — признают, что стать членами Европейского союза будет очень непросто и в ближайшее время этого не будет», — сказал он.