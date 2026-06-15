Додон: все понимают, что Молдавия не войдет в ЕС в ближайшие годы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Молдавия в ближайшие годы не вступит в ЕС, и это уже все понимают. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
Как отметил политик, президент Молдавии Майя Санду пришла к власти на проевропейской риторике и с 2020 года ее команда во всех избирательных кампаниях «продавала молдавскому избирателю европейский путь развития». «Уже все понимают, что в ближайшие годы Молдова страной Европейского союза не будет. Да, на днях, Брюссель обещает, откроется первый переговорный кластер, но сами же европейцы — была наша делегация на днях в Брюсселе — признают, что стать членами Европейского союза будет очень непросто и в ближайшее время этого не будет», — сказал он.
Додон указал, что Санду потерпела тотальный провал во внешней политике. «На фоне этого Майя Санду бросает эти заявления об объединении с Румынией для того, чтобы шантажировать Брюссель: либо вы нам даете какую-то ясную перспективу быструю, либо мы зайдем в ЕС через форточку, через объединение с Румынией», — сказал политик. При этом Додон отметил, что в самом Брюсселе выступают против таких сценариев из-за «определенных рисков».
Молдавия получила статус страны — кандидата на вступление в ЕС в 2022 году, а переговоры начались летом 2024 года. Ранее глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что республика готова вступить в ЕС с урезанными правами, чтобы успеть до предстоящих в 2028 году президентских выборов.
15 июня страны ЕС начнут переговоры о приеме Молдавии и Украины в союз. Начало переговоров о вступлении не предопределяет никакие сроки приема государств в Евросоюз. Примером тому служит Турция, которая запустила переговоры о приеме в ЕС в 2005 году, но и 21 год спустя не приблизилась к вступлению.