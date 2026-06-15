Расчет «Урагана» ВС РФ уничтожил пехоту ВСУ на краснолиманском направлении СВО

«В этот раз один из расчетов РСЗО “Ураган” 236-й артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” сорвал ротацию подразделений противника и уничтожил живую силу ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.