Расчет «Урагана» ВС РФ уничтожил пехоту ВСУ на краснолиманском направлении СВО

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западной группировки войск уничтожил пехоту противника на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В этот раз один из расчетов РСЗО “Ураган” 236-й артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” сорвал ротацию подразделений противника и уничтожил живую силу ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, пехота противника была уничтожена точным попаданием на дистанции свыше 30 км.