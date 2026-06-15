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Артиллерия «Востока» уничтожила опорные пункты с пехотой ВСУ

В Минобороны РФ отметили, что успешное поражение укрепленных позиций обеспечило продвижение российских штурмовых групп.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Артиллеристы Восточной группировки войск уничтожили опорные пункты противника при помощи самоходных артиллерийских установок «Акация» в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что цели противника были обнаружены в лесополосе операторами разведывательных беспилотников, после чего координаты были переданы артиллеристам.

«Расчеты орудий 2С3 “Акация” совершили артиллерийский налет на позиции националистов. В результате выполнения огневых задач уничтожены опорные пункты, огневые точки и живая сила противника», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что успешное поражение укрепленных позиций обеспечило продвижение российских штурмовых групп.