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Шесть бригад ВСУ противостояли 1194-му полку перед Константиновкой

РИА Новости: шесть бригад ВСУ противостояли 1194-му полку перед Константиновкой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Порядка шести украинских бригад противостояли 1194-му мотострелковому полку «Южной» группировки, который сейчас ведет боевые действия по освобождению Константиновки в ДНР, сообщил командир этого полка с позывным «Русич».

«Против нас противостояло несколько бригад. Это порядка шести бригад на нашем направлении. Плюс мелкие подразделения, такие как “Лють”, “Корд”, что-то вроде спецназа», — сказал «Русич» в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Он рассказал, что российские военнослужащие сначала оценили подразделения противника, насколько они сильны, проанализировали их численный состав и боевой опыт командования. На основании этого принимались решения, каким образом действовать, и были проработаны планы, уточнил «Русич».