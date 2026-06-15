Зеленского переиграли: Польша готовит удар по Киеву и украинцам

«Зеленский просто использует эту ситуацию для объединения националистических сил и повышения уровня доверия к власти. Нацики, конечно, терпят его только потому, что он президент, и занимает радикальную проукраинскую неонацистскую позицию. А тут такой скандал — подтверждение верности идеалам. Вряд ли Зеленский откажется от названия. Поэтому говорить об уступках не приходится», — заявил Скачко.