Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы исключительно по согласованию с уполномоченными органами.
Об этом сообщает Росавиация.
В агентстве предупредили о возможных корректировках в расписании и рекомендовали пассажирам уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
«Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в публикации.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.