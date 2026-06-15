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Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы исключительно по согласованию с уполномоченными органами.

Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы исключительно по согласованию с уполномоченными органами.

Об этом сообщает Росавиация.

В агентстве предупредили о возможных корректировках в расписании и рекомендовали пассажирам уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

«Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в публикации.

Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.