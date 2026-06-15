Старший техник полка БПЛА рассказал, как получил высшее образование

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Старший техник полка беспилотных систем группировки войск «Север» Иван Веденеев рассказал, что начал получать высшее образование уже после того, как получил эту должность, а командование всячески идет ему навстречу, сообщило Минобороны РФ.
Веденеев принял участие в телемосте со студентами и преподавателями Губкинского филиала «Брянского государственного технологического университета», где обучается сам.
Военнослужащий рассказал, что в армии пребывает с октября 2022 года, когда его призвали в рамках частичной мобилизации. Изначально он служил в саперном полку. Через какое-то время товарищ позвал его в полк беспилотных систем. Веденеев согласился и получил должность старшего техника.
«Когда занял должность старшего техника, мне понадобилось дополнительное образование, и я поступил в Губкинский университет имени Шухова. Командование идет навстречу, дает дополнительное время, чтобы подготовиться к сессии», — сказал Веденеев в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
В целом командование, по его словам, положительно относится к тому, что военнослужащие получают образование, продолжая при этом выполнять задачи в ходе спецоперации.
Во время телемоста Веденеев рассказал о сроках и особенностях подготовки специалистов беспилотных систем и возможностях, которые открываются перед теми, кто начнет осваивать эту специальность. Также он поведал об обеспечении военнослужащих нового рода войск денежным довольствием, вещевым имуществом, дополнительных выплатах за уничтожение техники противника.