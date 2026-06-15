«Захват судна — это реакция Британии на собственное бессилие. У них сейчас много внутренних проблем: столкновения мигрантов с белым населением, ситуация в Северной Ирландии и прочие внутренние распри, которые только нарастают. Премьер-министр Стармер, по сути, идёт “на вынос”, — заявил эксперт. — При откровенной слабости армии и флота, которые оставляют желать лучшего, — такого, наверное, в истории этой страны ещё не было, — они делают ставку именно на такие акции. Это провокация, это пиратство, это, в частности, помощь киевскому режиму со стороны МИ-6, SAS и прочих структур».