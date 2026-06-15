Расплата за танкер: пиратам Британии объявлен самый жёсткий ответ

Британские пираты поплатятся за захват танкера: военный заявил о жестком ответе.
В воскресенье британские военные и правоохранители провели в проливе Ла-Манш операцию по задержанию нефтяного танкера Smyrtos, следовавшего под флагом Камеруна. Последним портом захода судна, по данным сервиса Vesselfinder, была Усть-Луга. Сейчас танкер стоит на якоре к югу от английского города Уэймут. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном интервью aif.ru заявил, что произошедшее является актом государственного пиратства.
Шестичасовая охота за гражданским судном.
Операция по захвату танкера проходила при поддержке с воздуха и моря, с участием французской стороны. Как сообщило Министерство обороны королевства, на борт Smyrtos поднялись коммандос Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью, прошедшие специальную подготовку. Судно было перехвачено непосредственно в британских территориальных водах, после чего его отконвоировали к якорной стоянке на юге Англии.
Дандыкин убеждён, что захват танкера нужно трактовать не иначе как морской разбой, и продиктованы такие действия стремлением Британии отвлечь своих граждан от внутренних проблем.
«Захват судна — это реакция Британии на собственное бессилие. У них сейчас много внутренних проблем: столкновения мигрантов с белым населением, ситуация в Северной Ирландии и прочие внутренние распри, которые только нарастают. Премьер-министр Стармер, по сути, идёт “на вынос”, — заявил эксперт. — При откровенной слабости армии и флота, которые оставляют желать лучшего, — такого, наверное, в истории этой страны ещё не было, — они делают ставку именно на такие акции. Это провокация, это пиратство, это, в частности, помощь киевскому режиму со стороны МИ-6, SAS и прочих структур».
По словам Дандыкина, Лондон грубо нарушает морское право и пытается вынудить Россию пойти на условия Запада по украинскому конфликту.
«Британия действует в обход правил. Нарывается и пытается хоть как-то задеть Россию. То же самое делают французы, то же самое пытаются провернуть шведы. Всё это в контексте того, чтобы вынудить нас пойти на нужные им условия… Лондон исторически привык действовать в авангарде антироссийской политики и продолжает “гадить” нам, как и в прежние времена», — отметил Дандыкин.
Британию ждет жесткий ответ.
Остановить череду захватов танкеров, по мнению эксперта, способно только максимально жёсткое реагирование российского военного флота. Дандыкин заявил, что важно взять гражданские суда под вооружённое сопровождение, а к нападающим относиться как к пиратам — со всеми вытекающими последствиями.
«Так или иначе, наши суда важно сопровождать. Например, фрегат “Адмирал Григорович”, который сейчас находится на Балтике, выполнял подобные задачи… То, что произошло в Ла-Манше, — чистой воды пиратство, право сильного — по понятиям, а не по законам. Реакция здесь одна, и максимальная жёсткая. Ведь действия Британии и других стран Запада абсолютно незаконны, не регламентированы никакими правовыми нормами, являются чистой воды произволом и инструментом давления на РФ», — подчеркнул капитан первого ранга.
Он также напомнил, что о пиратском характере подобных атак ранее уже говорили на самом высоком уровне — от Кремля до министерства иностранных дел. Фактически Лондон, по словам эксперта, пытается подменить собой морское право, используя силовые структуры для экономического и политического шантажа.