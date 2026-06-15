CNN: Иран не хотел, чтобы о сделке с США объявляли в день рождения Трампа

Власти Ирана якобы выступали против того, чтобы объявление о достижении соглашения с США было сделано до полуночи по иранскому времени, поскольку это событие совпало бы с днём рождения главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади подтвердил сведения об одобрении текста меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. По его словам, стороны собираются подписать документ в Швейцарии 19 июня.
«Тегеран не хотел, чтобы объявление о достижении соглашения было сделано до полуночи по иранскому времени, что совпало бы с днем рождения Трампа», — сказано в публикации СМИ.
Журналисты отметили, что Иран частично смог осуществить указанное условие. Объявление о достижении соглашения было сделано 15 июня спустя несколько минут после полуночи по иранскому времени. При этом по американскому времени информация поступила 14 июня — в день рождения главы Белого дома.
Напомним, ранее Дональд Трамп в беседе с газетой The Wall Street Journal не исключил, что может лично подписать мирное соглашение с Ираном. У президента США есть возможность использовать для этого свою электронную подпись.