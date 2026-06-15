CNN: Иран не хотел, чтобы о сделке с США объявляли в день рождения Трампа

Власти Ирана якобы выступали против того, чтобы объявление о достижении соглашения с США было сделано до полуночи по иранскому времени, поскольку это событие совпало бы с днём рождения главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.