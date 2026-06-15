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Полк «южан» вел отвлекающие маневры при взятии Константиновки

РИА Новости: полк «южан» смещал направление удара ВСУ перед Константиновкой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Военнослужащие 1194-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск, которые сейчас ведут бои за Константиновку в ДНР, перед этим проводили отвлекающие маневры, а также перенесли основное направление удара, сообщил командир полка с позывным «Русич».

«С одной стороны проводились отвлекающие маневры, действия, а основное направление удара было перенесено. В зависимости от местности, мы меняем подготовку, добавляем те или иные элементы, добавляем либо убираем», — сказал «Русич» в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

В частности, когда бойцы добрались до городской застройки, во время подготовки на полигонах стали больше времени уделять работе на специальных макетах зданий и помещений.

При этом «Русич» отметил, что особенности ведения боевых действий есть на любой местности, поэтому нельзя сказать, где их легче вести, в поле или в городе. В то же время он обратил внимание, что успех в различных ситуациях во многом зависит от командира.

Кроме того, по словам командира, боевые действия постоянно «развиваются, мутируют», что-то добавляется, а что-то уходит. Сложности всегда остаются, меняются походы к их преодолению.

«Любую войну всегда выигрывают только люди. Всегда выигрывает характер и ум. Это, по сути, битва умов и характеров. И ни в коем случае нельзя ставить на технические новшества основной упор», — добавил «Русич».