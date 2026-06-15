Депутат Якубовский: для пересмотра сроков капремонта важно обследование дома

«Если же дом формирует фонд у регионального оператора, механизм сложнее. В этом случае нужно добиваться внесения изменений в краткосрочный план или региональную программу капитального ремонта. Основанием для этого могут быть результаты технического обследования дома. Региональная программа актуализируется не реже одного раза в год, поэтому при наличии подтверждённых проблем у собственников есть правовой инструмент для обращения в уполномоченные органы субъекта», — добавил собеседник RT.