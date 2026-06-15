Российский танк отразил массированную атаку восьми беспилотников ВСУ

ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Экипаж российского танка на днепропетровском направлении сумел отразить массированную атаку восьми беспилотников ВСУ, сохранив боевую машину и личный состав, рассказал РИА Новости наводчик танка российской группировки войск «Центр» Фанил Нисапов.
По словам военнослужащего, атака произошла во время выполнения боевой задачи. Для противодействия беспилотникам экипаж использовал стрелковое оружие и заранее подготовленную маскировку танка.
«Прилетело восемь сразу, мы успешно отбили их налет», — рассказал собеседник агентства.
Нисапов отметил, что в отражении атаки участвовали четыре военнослужащих. Часть беспилотников удалось уничтожить из стрелкового оружия еще на подлете.
«Получилось, что мы восемь “птичек” все-таки сбили», — сообщил наводчик.
Он рассказал, что один из поврежденных дронов после попадания изменил траекторию и упал рядом с бойцом, но не сдетонировал.
По словам Нисапова, существенную роль в защите техники сыграла качественная маскировка — танк был укрыт толстым слоем веток, что затруднило работу операторов БПЛА и помогло снизить последствия попаданий.
«Хорошо, что танк замаскировали толстым слоем веток», — отметил военнослужащий.