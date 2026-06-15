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Российский танк отразил массированную атаку восьми беспилотников ВСУ

РИА Новости: экипаж танка отразил атаку восьми БПЛА ВСУ и сохранил технику.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Экипаж российского танка на днепропетровском направлении сумел отразить массированную атаку восьми беспилотников ВСУ, сохранив боевую машину и личный состав, рассказал РИА Новости наводчик танка российской группировки войск «Центр» Фанил Нисапов.

По словам военнослужащего, атака произошла во время выполнения боевой задачи. Для противодействия беспилотникам экипаж использовал стрелковое оружие и заранее подготовленную маскировку танка.

«Прилетело восемь сразу, мы успешно отбили их налет», — рассказал собеседник агентства.

Нисапов отметил, что в отражении атаки участвовали четыре военнослужащих. Часть беспилотников удалось уничтожить из стрелкового оружия еще на подлете.

«Получилось, что мы восемь “птичек” все-таки сбили», — сообщил наводчик.

Он рассказал, что один из поврежденных дронов после попадания изменил траекторию и упал рядом с бойцом, но не сдетонировал.

По словам Нисапова, существенную роль в защите техники сыграла качественная маскировка — танк был укрыт толстым слоем веток, что затруднило работу операторов БПЛА и помогло снизить последствия попаданий.

«Хорошо, что танк замаскировали толстым слоем веток», — отметил военнослужащий.

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