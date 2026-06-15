Камни, поджоги и газ: протест против G7 в Женеве завершился задержаниями

Власти Женевы заявили о восстановлении порядка после беспорядков, вспыхнувших во время акции антиглобалистского движения No G7. Как сообщил газете Tribune de Genève пресс-секретарь департамента институтов и цифровых технологий кантона Женева Лоран Паолиелло, информации о пострадавших в результате столкновений не поступало.
По словам представителя властей, ситуация в городе находится под контролем, а активная фаза беспорядков завершилась. Сообщений о раненых среди участников протестов и сотрудников правоохранительных органов зафиксировано не было.
Паолиелло отметил, что насильственные действия совершала группа из примерно 500−600 человек, одетых в черную одежду. После вмешательства полиции многие участники беспорядков были задержаны в районе парка Мон-Репо.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности задержанных и рассматривают вопрос об их возможном привлечении к ответственности. При этом предварительная оценка показывает, что нанесенный городу ущерб оказался незначительным.
Накануне саммита G7 во французском Эвиане, который пройдет с 15 по 17 июня, на улицы Женевы вышли более 20 тысяч участников акции No G7. Изначально демонстрация проходила без происшествий, однако позднее часть протестующих начала устраивать погромы, поджигать автомобили, повреждать витрины банков и офисных зданий, а также забрасывать полицейских камнями и пиротехническими изделиями.
Для пресечения беспорядков сотрудники полиции применили слезоточивый газ. После этого правоохранителям удалось локализовать наиболее агрессивные группы протестующих и восстановить порядок в городе.
Дополнительное внимание властей сейчас сосредоточено на анализе записей с камер наблюдения и сборе материалов о произошедших инцидентах. Эти данные могут быть использованы при установлении роли отдельных участников беспорядков и принятии дальнейших процессуальных решений.
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