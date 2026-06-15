Камни, поджоги и газ: протест против G7 в Женеве завершился задержаниями

Накануне саммита G7 во французском Эвиане, который пройдет с 15 по 17 июня, на улицы Женевы вышли более 20 тысяч участников акции No G7. Изначально демонстрация проходила без происшествий, однако позднее часть протестующих начала устраивать погромы, поджигать автомобили, повреждать витрины банков и офисных зданий, а также забрасывать полицейских камнями и пиротехническими изделиями.