Израиль в панике ждёт конца: в войне с Ираном начался новый поворот

«США действительно могут подписать с Ираном мирное соглашение, но это не будет означать прекращения войны Запада против него. Вашингтон вроде как остаётся в стороне, но при этом нагибает союзников — прежде всего европейских, а возможно, и Австралию с Новой Зеландией — заставляя воевать их. Трамп будет торговаться: например, пообещает не трогать Гренландию или снизить пошлины в обмен на военную лояльность против Ирана», — заявил эксперт.