Израиль в панике ждёт конца: в войне с Ираном начался новый поворот

Парадоксальная ситуация разворачивается на Ближнем Востоке: администрация Дональда Трампа настойчиво ищет формулу мирного соглашения с Тегераном, в то время как Тель-Авив видит в этом угрозу. Как сообщал портал Ynet, израильские официальные источники выражают глубокое недовольство переговорным процессом, уверяя, что американский президент готов заключить сделку «любой ценой», даже в ущерб стратегическим интересам еврейского государства. Однако, по мнению российских военных экспертов, за показным миролюбием Белого дома скрывается сложная геополитическая интрига с использованием прокси-сил, а неуступчивость Израиля в перспективе может привести государство к гибели.
Ставка на войну.
Как отмечает доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев, руководство Израиля категорически не заинтересовано в реальном урегулировании. В эксклюзивном интервью aif.ru эксперт отметил, что публикации о недовольстве Тель-Авива, хотя и содержат элемент гротеска, четко отражают истинные намерения израильских элит.
«Никакого мира с Ираном там не хотят. Израиль, разумеется, не желает вести боевые действия против Ирана в одиночку. Участие США в такой войне для израильского руководства — это, в кавычках, “праздник”. Простым израильтянам эта война, как и всем нормальным людям, не нужна, но правящие круги будут сопротивляться любым договорённостям и провоцировать Штаты, толкая их на военные действия», — пояснил Перенджиев.
Впрочем, и сами Соединенные Штаты, по мнению эксперта, вовсе не стремятся уходить из региона, оставляя регион в покое. Вашингтон прорабатывает вариант, при котором боевые действия не прекратятся, а будут вестись чужими руками. Формально заключив мир, американцы намерены переложить военное бремя на третьи страны, используя классические инструменты принуждения.
По словам Перенджиева, нервозность Трампа в отношении НАТО и угрозы выхода из альянса были плохо замаскированным сигналом для союзников. Вывод американских войск и техники из Европы — это не снижение глобальной вовлеченности, а перераспределение ролей.
«США действительно могут подписать с Ираном мирное соглашение, но это не будет означать прекращения войны Запада против него. Вашингтон вроде как остаётся в стороне, но при этом нагибает союзников — прежде всего европейских, а возможно, и Австралию с Новой Зеландией — заставляя воевать их. Трамп будет торговаться: например, пообещает не трогать Гренландию или снизить пошлины в обмен на военную лояльность против Ирана», — заявил эксперт.
В такой конфигурации Израиль, потиравший руки в ожидании войны с Тегераном, получит не прямую помощь США, а прокси-армии западного мира, выполняющие за него грязную работу.
Смерть Израиля.
Главный страх Тель-Авива — остаться с Ираном один на один. И хотя мгновенной катастрофы не произойдет, последствия будут тяжелейшими. Перенджиев прогнозирует, что если сделка США и Ирана состоится, а третьи страны откажутся от роли пушечного мяса, Израиль окажется в критическом положении.
«Если Израиль не выполнит требования Ирана — не выведет войска из Ливана и не утихомирится, — то Иран сможет продолжить боевые действия. Тогда Израилю не сдобровать. Положение Тель-Авива станет крайне тяжёлым. В Израиле будут вопить на весь мир, давить через лоббистские структуры, и западная солидарность, скорее всего, сработает. В ближайшей перспективе государство сохранится, но останется в весьма ослабленном состоянии», — считает эксперт.
Однако среднесрочная перспектива выглядит гораздо мрачнее. Экзистенциальный риск исчезновения Израиля с карты мира становится реальным при одном глобальном условии: если кризис одновременно парализует и Европу, и США, и других западных союзников.
«Как только случится глубокий коллапс повсеместно, на помощь не придет никто. Каждый будет спасать себя сам, а Израиль окажется перед угрозой полного уничтожения. Ключевой вопрос здесь — не военная мощь Тегерана, а то, сработает ли пресловутая западная солидарность в час икс», — резюмировал Перенджиев.