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Пентагон запросил средства на спутники для отслеживания самолетов и судов

Пентагон потратит 1,06 миллаирда долларов на орбитальную систему слежения.

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. Космические силы США запросили 1,06 миллиарда долларов на развитие орбитальной системы отслеживания целей на земле, воде и в воздухе, выяснило РИА Новости, изучив документы ведомства.

Финансирование запрошено на 2027 финансовый год и разделено на две программы. Средства в размере 253,4 миллиона долларов будут направлены на создание радарной системы нового поколения для обнаружения наземных и морских целей в любое время суток и при любой погоде.

Оставшиеся 803 миллиона долларов переведут со счета программы ПРО «Золотой купол» для создания системы обнаружения воздушных угроз, включая дроны и самолеты, по всему миру.

Большая часть этой суммы — 663 миллиона долларов — пойдет на расширение высокочастотных радарных систем, а остальные 140 миллионов направят на альтернативные низкочастотные технологии.

РИА Новости сообщало в начале июня, что Космические силы США запросили около 5 миллиардов долларов на спутниковую сеть слежения за гиперзвуковыми ракетами в рамках программы «Золотой купол».

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